Serie B. Il Crotone blinda la porta: dal Napoli arriva Nikita Contini

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Gianni Vrenna e Nikita Contini

Non si fermano le operazioni di calciomercato in casa rossoblù: dopo il doppio ingresso di Maric e Sala (LEGGI), oggi la società comunica l’ingresso in squadra del nuovo portiere. Direttamente dal Napoli arriva Nikita Contini.

Notevole l’esperienza di gioco maturata dal venticinquenne ucraino, che ha già giocato in Serie C e B: proprio nella stagione 2019/2020 in cadetteria si è dimostrato come uno dei migliori della categoria, entrando così nelle fila dell’Ssc Napoli.

Questo pomeriggio il neo-portiere ha firmato il suo nuovo contratto, a titolo temporaneo, alla presenza del presidente Gianni Vrenna.