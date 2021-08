Covid, continua la corsa del virus: 231 casi , ospedalizzazione al 15%

La corsa del covid in Calabria non rallenta: a meno di non effettuare meno tamponi, la media delle ultime settimane si attesta oramai attorno ai duecento casi quotidiani, ed il rapporto odierno sembra confermare questo andamento. Registrate nelle ultime 24 ore 231 nuovi contagi ed 1 decesso, mentre l’Asp di Cosenza, a seguito di un ricalcolo, conteggia altre 8 vittime decedute nel corso dell’anno.

Il maggior numero di contagi continua a registrarsi nella provincia di Reggio Calabria (+120), seguita dalla provincia di Cosenza (+44), di Crotone (+21), di Vibo Valentia (+18) e di Catanzaro (+17). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+11). Processati complessivamente 1 milione e 345.875 tamponi (+3.047), con un tasso di positività all’7,58%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 25.409 (+120), mentre i casi attivi sono 1.602. Di questi: 1.543 in isolamento, 56 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.459 i guariti e 348 i decessi.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 24.491 (+44), mentre i casi attivi sono 902. Di questi, 866 sono in isolamento, 32 in reparto e 4 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.991 guariti e 598 decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.106 (+21) e gli attivi sono 254. Di questi: 249 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.750 i guariti e 102 i deceduti.

Nel vibonese, i casi covid salgono a 5.881 (+18) mentre gli attivi sono 235. Di questi: 227 si trovano in isolamento, 6 in reparto ed 2 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.554 i pazienti guariti e 92 i deceduti.

Nel catanzarese, infine, i contagi accertati finora sono 10.781 (+17), mentre i casi attivi 301. Di questi, 278 in isolamento, 21 in reparto ed 2 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.333 pazienti e ne sono deceduti 147.

OSPEDALIZZAZIONE, RAGGIUNTA SOGLIA DEL 15%

È stato pubblicato questa mattina il report di Agenas sul tasso di ospedalizzazione e terapie intensive raggiunto da ogni regione italiana. E purtroppo, come anticipato da diversi giorni, anche in Calabria si è raggiunta la soglia del 15% di ospedalizzazione di pazienti covid.

Sono due adesso i parametri "sforati" dalla Regione: l'incidenza di positivi, ben sopra i 50 casi ogni 100 mila abitanti, ed il tasso di ospedalizzazione ordinaria, che ha raggiunto il limite del 15%. Migliora, invece, il tasso di occupazione delle terapie intensive, scenso al 6%.

Secondo questi dati, per la Calabria dovrebbe profilarsi un'ulteriore settimana di zona bianca, evitando così il passaggio alla zona gialla. Ma a deciderlo sarà la Cabina di Regia, che domani annuncerà eventuali cambi di colori.