Melissa. Violento impatto contro muretto, auto va a fuoco: anziana muore tra le fiamme

Drammatico incidente nel primo pomeriggio di oggi a Melissa, dove un’autovettura si è schiantata con un muretto di delimitazione stradale, in cemento armato, finendo per prendere fuoco. A bordo del mezzo due donne, una delle quali è rimasta incastrata nell’abitacolo ed ha perso la vita tra le fiamme.

L’incidente si è verificato in località Torrente Lipuda, dove per cause ancora in corso di accertamento la conducente avrebbe perso il controllo della sua vettura, una Renault, finendo per colpire in pieno il muretto.

La donna alla guida dell’auto, coinvolta dalle fiamme, è riuscita a divincolarsi e ad uscire dal mezzo, riportando comunque delle ustioni gravi e diverse ferite, e per poi allertare i soccorsi. Nulla da fare invece per la passeggera ottantacinquenne rimasta incastrata tra le lamiere dell’abitacolo.

Sul posto i Vigili del Fuoco che hanno domato l’incendio che nel frattempo si era propagato agli arbusti in prossimità della strada.

I sanitari del 118 hanno prestato primo soccorso alla sopravvissuta, trasferita poi presso l’ospedale di Crotone per le dovute cure. Atteso adesso l’intervento del medico legale per rimuovere la salma, mentre i Carabinieri hanno chiuso il transito stradale.