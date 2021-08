Incendi nel reggino, il resoconto dei Vigili del Fuoco: oltre 750 interventi da fine luglio

C’è un altro modo per vedere l’emergenza incendi ancora in corso in Calabria, ossia usando il punto di vista – ed i numeri – dei Vigili del Fuoco di Reggio Calabria. Il Comando ha deciso di pubblicare un resoconto degli interventi Antincendio Boschivi svolti fino ad oggi, mettendo nero su bianco cifre impressionanti.

Oltre 750 interventi registrati dalla fine di luglio, con conseguenti turni di lavoro raddoppiati e la necessità di ricorrere ad 11 unità operative da fuori regione. Disposte giornalmente ben 180 unità rispetto alle consuete 85, con l’ausilio di 3 Direttori delle Operazioni di Spegnimento per il coordinamento aereo con le squadre di terra.

Particolarmente drammatico l’intervento del 6 agosto scorso, quando un’intera squadra composta da quattro persone è stata investita improvvisamente dal fronte del fuoco a San Lorenzo: una tragedia sfiorata grazie all’elevata preparazione dei vigili, che non hanno perso la calma, ed alla loro dotazione di sistemi di sicurezza.

Altro evento di particolare rischio si è verificato lo scorso 16 agosto, quando un operatore, a causa della scarsa visibilità causata dal fumo, è caduto in una scarpata facendo un volo di oltre tre metri: l’uomo è salvo nonostante abbia riportato gravi lesioni.

Il personale dei Vigili del Fuoco continua ad essere sul campo con il supporto della Prefettura e di Calabria Verde.