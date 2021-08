Elisoccorso Cosenza, Guccione (Pd): “Dalla Regione atteggiamento omissivo”

“Lo scorso 12 agosto ho fatto richiesta di accesso agli atti per verificare eventuali inadempienze contrattuali e le reali ragioni che hanno portato alla sospensione del servizio. Ma ad oggi non ho ricevuto alcuna risposta né dal commissario Guido Longo, né dalla Regione e dal Dipartimento Salute”. È quanto denuncia in un comunicato Carlo Guccione, intervenendo sulla questione della postazione di elisoccorso “Cannuzze” di Cosenza.

L’esponente dem parla apertamente di “un tentativo maldestro di coprire le responsabilità di questa grave vicenda”, dove “la postazione Cannuzze di Cosenza continua ad essere deserta e il servizio di elisoccorso è sospeso ormai dal 6 agosto” scorso, per poi cercare di fare il punto della situazione.

“Il 28 luglio 2009 è stato stipulato il Contratto per l’affidamento del Servizio di Soccorso Sanitario con elicotteri per la Regione Calabria per la durata di sei anni” spiega Guccione. “Dalla data di scadenza del contratto, 31 luglio 2015, non essendo stata bandita la nuova gara, il servizio è stato prorogato di volta in volta”.

Ma per avere maggiori informazioni, non resta che attendere l’invio degli atti richiesti: “se entro la fine della settimana non avrò ricevuto la documentazione richiesta mi vedrò costretto, mio malgrado, a rivolgermi alle autorità competenti”.