Petilia, in casa con 11 grammi di cocaina. In manette 23enne

È stato “pizzicato” con 11 grammi di cocaina suddivisa in dosi, un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento. Per questo motivo un 23enne di Petilia Policastro è stato arrestato dai carabinieri del Nor con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il materiale è stato trovato nel corso di una perquisizione personale e domiciliare. Il 23enne, dopo le formalità di rito, è messo ai domiciliari, come disposto dal pubblico ministero di turno della Procura della Repubblica di Crotone, in attesa dell’udienza di convalida.