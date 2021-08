Emergenza idrica nel crotonese, Consorzio: “Ancora una volta senza acqua”

È ancora emergenza idrica nel crotonese dove, stando alle parole di Roberto Torchia, presidente del consorzio di bonifica ionio – crotonese “l’azienda A2A, dalle 13,00 circa di mercoledì 18 agosto, ha interrotto gli scarichi idrici nel fondo Tacina, a valle dell’invaso di Orichella”.

Dunque il territorio è rimasto nuovamente senza acqua, e tra le conseguenze c’è stata “l’interruzione dell’erogazione d’acqua dagli impianti consortili del fondo valle Tacina e dell’altopiano di Isola Capo Rizzuto”, scrive Torchia.

Il consorzio ha tuttavia ricevuto rassicurazioni sulla riapertura dell’acqua, veicolata “dall’erogazione con la tagliola degli anticipi rispetto ai rilasci del prossimo anno”, ma per Torchia “si sposta, così, la cultura dell’emergenza ai prossimi anni che, tra l’altro, verranno sempre più colpiti dai cambiamenti climatici”.

“I coltivatori sono privi della fornitura così come tutte le altre utenze servite dagli impianti che, così come oramai arcinoto, non riguardano “solamente” il settore agroalimentare. Il disagio e l’allarme sociale è elevatissimo”.

“Il territorio, gli agricoltori e le utenze risulteranno devastati e gravemente compromessi dall’assenza di acqua”, prosegue Torchia che continua facendo riferimento agli accordi presi “nel corso dell’ultima video conferenza anche alla presenza dei rappresentanti Regionali e del Prefetto di Crotone”, ai quali non sarebbero “seguiti fatti concreti”.