Emergenza idrica, sabotati i serbatoi comunali di Reggio Calabria

Sabotaggio ai serbatoi di Pietrastorta, Celantone, Vito, Arghillà e Pellaro-Nocille a Reggio Calabria. È quanto ha detto l'assessore comunale alle Manutenzioni, Rocco Albanese, che ha poi annunciato di aver denunciato il fatto ai carabinieri e di voler far presidiare “ogni serbatoio, anche nelle ore notturne, per fermare, una volta per tutte, atteggiamenti e comportamenti che ledono il vivere civile”.

Albanese parla di “continui e ripetuti i sabotaggi ai serbatoi della rete idrica comunale e di alcuni impianti Sorical. Non c'è notte - afferma Albanese - che coi favori del buio qualcuno non intervenga per sabotare i nostri serbatoi costringendo alla sete e alla mancanza d'acqua interi quartieri della città”.

“È una situazione insopportabile sulla quale ci stiamo attivando per mettervi un punto definitivo. Addirittura, in una circostanza, abbiamo individuato e segnalato alcuni individui che, con fare minaccioso, si sono rivolti ai nostri dipendenti intervenuti per verificare il corretto andamento di un impianto. Simili comportamenti non vanno soltanto censurati, ma fermamente condannati, denunciati e repressi attraverso un massiccio e capillare controllo delle zone sensibili”.