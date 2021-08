Armonie d’arte festival, successo per lo spettacolo “Mbira” di Roberto Castello

La cultura occidentale incontra e si fonde con quella africana in una performance esaltante e coinvolgente. Armonie d'Arte Festival, diretto da Chiara Giordano, conferma la sua programmazione ricercata, di livello e mai banale.

Al Parco della Biodiversità di Catanzaro, è andato in scena “Mbira” con la regia di Roberto Castello, che ha curato anche i testi e le coreografie. Una coinvolgente performance di confine tra danza, musica e parole sulle rotte africo-mediterranee, tra ritmi empatici e virtuosismi interattivi, per far conoscere un mondo fecondo e colorato, dai profondi valori.

Sul palco, oltre a Castello, che ha guidato i presenti in un viaggio entusiasmante, anche Marco Zanotti (percussioni, limba), Zam Moustapha Dembélé (kora, tamani, voce, balafon) e Ilenia Romano e Giselda Ranieri (danza e voce).

Impossibile non trascinare il pubblico che si è lasciato invadere dal ritmo, iniziando a ballare senza un dove, come e perché, tra musicisti, danzatori, voce recitante e strumenti musicali della tradizione africana.