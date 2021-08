Covid, non si fermano i contagi: in 24 ore 279 nuovi casi e tre decessi

Tre decessi e 279 nuovi casi in Calabria. Così dopo i 209 positivi di ieri (QUI), oggi la curva continua a risalire e con lei anche i decessi, in particolare nel Cosentino dove i decessi sono due e nel reggino dove è morta una persona. I tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore sono stati 4.571.

È Reggio Calabria la provincia con più casi, con i suoi 103 nuovi positivi, seguono Catanzaro (+59), Vibo Valentia (+40), Cosenza (+32), Crotone (+16). Mentre i positivi provenienti da altra regione o stato sono 29 in più.

Così da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 74.279, mentre il totale dei decessi è 1.282. I guariti di oggi sono 193, mentre in totale sono 69.512. Gli attuali positivi sono in tutto 3.485 (+83).

Continuano ad aumentare i ricoveri nei reparti ordinari dove, al momento si trovano 119 persone (+9). A Reggio sono state ricoverate 6 persone, 2 a Vibo e uno a Catanzaro, mentre in terapia intensiva sono ricoverati 10 pazienti (-1). In isolamento domiciliare si trovano 3.356 (+75) persone.

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino, dove il totale dei casi è 25.289, oggi i nuovi positivi sono 103. Attualmente i casi attivi sono 1.525, di cui 46 ricoveri in reparto (+6); 2 in terapia intensiva (-1); 1.477 in isolamento domiciliare (+14). I casi chiusi sono 23.764, di cui 23.146 guariti (+83); 348 deceduti (+1). L'Asp di Reggio Calabria comunica 108 nuovi soggetti positivi di cui 5 residenti fuori regione.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 32, ma da inizio pandemia si sono ammalati in 24.447. Attualmente i casi attivi sono 883, di cui 38 ricoveri in reparto (+1); 4 in terapia intensiva; 841 in isolamento domiciliare (-17). I casi chiusi sono 23.564, di cui 22.975 guariti (+47); 589 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica che "Tra i fuori regione a domicilio sono stati conteggiati 3 casi persi al follow-up in precedenza indicati come residenti; 2 casi tra i fuori regione sono guariti.

Nel Catanzarese il computo totale dei casi ha raggiunto quota 10.764, mentre oggi i positivi sono 59. Attualmente i casi attivi sono 301, di cui 18 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 281 in isolamento domiciliare (+40). I casi chiusi sono 10.463, di cui 10.316 guariti (+18); 147 deceduti. L'Asp di Catanzaro comunica 61 nuovi soggetti positivi di cui 2 residenti fuori regione.

Nel Crotonese, dove si sono ammalati in 7.085, oggi i positivi sono 16. Attualmente i casi attivi sono 283, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 278 in isolamento domiciliare (-19). I casi chiusi sono 6.802, di cui 6.700 guariti (+35); 102 deceduti. L'Asp di Crotone comunica che dei 35 nuovi soggetti positivi 16 sono migranti; tre positivi spostati nel setting fuori regione e 2 guariti fuori regione.

Nel Vibonese i casi di oggi sono 40, mentre il totale è: 5.866. Attualmente i casi attivi sono 223, di cui 6 ricoveri in reparto (+2); 2 in terapia intensiva; 215 in isolamento domiciliare (+33). I casi chiusi sono 5.643, di cui 5.551 guariti (+5); 92 deceduti.

Aumentano anche i casi di Covid-19 contratti da persone provenienti da altra regione o stato, dato che oggi i positivi sono 29, per un totale di 828 persone che si sono ammalate. Attualmente i casi attivi sono 270, di cui 6 ricoverati in reparto; 264 in isolamento domiciliare (+24). I guariti sono 554 (+5), mentre i deceduti 4.