Cosenza. Chiuso il cerchio su una rapina di luglio scorso.: arrestati presunti autori

È stato chiuso il cerchio su una rapina commessa lo scorso 18 luglio ai danni di un giovane per strada e sul furto di una bicicletta elettrica. In meno di un mese la magistratura e la Polizia hanno infatti individuato e arrestato i due presunti autori.

Lunedì sera, gli agenti della mobile hanno infatti eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal gip del Tribunale di Cosenza, su richiesta della Procura, diretta dal Procuratore Capo Mario Spagnuolo, nei confronti di due pluripregiudicati, P.P.O. di 34 anni, e di M.A. di 47 anni, entrambi del capoluogo bruzio.

Entrambi sono ritenuti responsabili dei reati di rapina in concorso e di furto, di cui è accusato il solo 47enne. In particolare, la rapina è avvenuta nella serata dello scorso 18 luglio, quando due persone, in un distributore di carburante di Via Panebianco, si sono avvicinati a un giovane chiedendo prima un’offerta di denaro ma e poi lo hanno immobilizzato e gli hanno rubato 50 euro.

Gli arrestati sono stati identificati grazie alla descrizione fatta dalla vittima e dal riconoscimento eseguito dagli uomini della IV Sezione Reati contro il patrimonio e la pa della mobile.

Il 47enne, inoltre, deve rispondere dell’accusa di furto, dato che due giorni prima della rapina avrebbe trafugato una bicicletta elettrica del valore di quasi 2 mila euro. Dopo le formalità di rito sono stati portati entrambi in carcere.