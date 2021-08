Edilizia pubblica, 12 milioni per la valorizzazione del patrimonio Aterp

Domenica Catalfamo

Al via la programmazione dei fondi Fsc per la valorizzazione del patrimonio edilizio dell’Aterp. La giunta, su proposta dell’assessora regionale alle Infrastrutture, Domenica Catalfamo, ha infatti approvato la programmazione dei fondi, che ammontano a quasi 12 milioni di euro.

Sulla base della ricognizione presentata da Aterp Calabria, è stato approvato il piano di interventi per l’intero territorio regionale, ordinato in base alle priorità, per un totale di 45.758.464,50 euro, finanziati immediatamente, con la stessa delibera, per una quota pari a circa 14 milioni, ai quali si aggiunge ora l’ulteriore finanziamento di 12 milioni.

“Con questo atto – spiega l’assessore Catalfamo – definiamo, su tutto il territorio regionale, l’intero programma di riqualificazione degli interventi maggiormente rilevanti, necessari a valorizzare il patrimonio delle Aterp, sulla base di una ricognizione degli interventi prioritari e orientati a rifunzionalizzare le opere incompiute su tutto il territorio regionale”.