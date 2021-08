Diamante. Senza cibo e in difficoltà, giovane aiutato da carabinieri e amministrazione

Senza cibo, con ferite ai piedi e in difficoltà un giovane, che avrebbe dovuto raggiungere Cantù per un provvedimento della Questura, ha chiesto aiuto ai carabinieri. è successo a Diamante dove il ragazzo è stato notato da una pattuglia composta dall'appuntato scelto Rodolfo Fracasso, dal carabiniere scelto Francesca Burbo e dal carabiniere Piero Pizzolante.

I tre dopo aver provveduto in Caserma di Diamante agli accertamenti del caso, hanno fatto mangiare il giovane, lo hanno fatto curare. Si sono recati in un negozio di oggettistica e di abbigliamento per acquistare nuovi indumenti, scarpe, una borsa, mascherine e gel disinfettante.

Attività supportate dalla consigliera al welfare di Diamante, Ornella Perrone e dal sindaco, Ernesto Magorno. E' stato il primo cittadino ad adoperarsi per far partire il ragazzo. Il giovane, che ha ringraziato carabinieri e amministrazione per il gesto, ha poi sottolineato che Diamante è stato l'unico luogo dove ha trovato persone disposte ad aiutarlo.