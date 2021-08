Le mani del clan sul giro del racket. Due arresti a Lamezia Terme

Hanno estorto denaro a un negoziante di Lamezia Terme e per questo motivo sono stati raggiunti da un’ordinanza di custodia cautelare. I protagonisti della vicenda sono, secondo la Dda di Catanzaro, contigui cosca “Giampà” ritenuti responsabili in concorso di estorsione aggravata dal metodo mafioso.

Questa mattina gli agenti della mobile e del commissariato di Lamezia hanno eseguito le ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di Michele Bentornato, 36enne, e Vincenzo Tino Giampà, 53enne.

Le richieste sono state, avanzate dal Procuratore aggiunto Vincenzo Capomolla e dal sostituto procuratore della Repubblica Chiara Bonfadini, e sono arrivate a seguito delle indagini coordinate dalla Dda di Catanzaro, diretta dal Procuratore Capo Nicola Gratteri.

Nel corso delle indagini sono state ricostruite le fasi dell’estorsione ed è emerso che Bentornato sarebbe stato l’intermediario e l’esattore dell’estorsione su mandato di Vincenzo Tino Giampà. A quest’ultimo è stata inoltre contestata l’aggravante di aver commesso il reato pur essendo sottoposto alla sorveglianza speciale.

Bentornato è stato arrestato in flagranza di retato il 3 agosto, quando è stato sorpreso con 400 euro nascosti in una scatola, somma appena ricevuta dalla vittima. Il provvedimento è stato dunque notificato nel luogo di detenzione, mentre Giampà è stato arrestato nella sua abitazione e poi portato in carcere.

Le indagini hanno messo in luce l’operatività degli esponenti della cosca “Giampà” che, successivamente a periodi di detenzione, si sarebbero riattivati in attività estorsive a carico di negozianti con sede in zone “storicamente” sotto il controllo criminale della cosca, come quelle ricadenti su via del Progresso di Lamezia Terme.