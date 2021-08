Carabiniere morto in spiaggia a Paola: sarà la Procura a chiare la vicenda

Tocca alla Procura di Paola far chiarezza sulla morte del Carabiniere di 56enne Antonio Carbone, deceduto lo scorso lunedì sulla spiaggia a seguito di un litigio con un vicino di ombrellone (QUI).

Stamani è giunto negli uffici della Procura cosentina un fascicolo raccolto dalla Polizia che ha avviato le prime indagini sull’accaduto.

L’uomo, prima della tragedia, avrebbe richiamato con toni garbati un uomo che aveva buttato una cicca di sigaretta in mare. I toni della discussione si sarebbero poi accesi e Carbone, una volta tornato al suo ombrellone, avrebbe prima perso i sensi e poi è deceduto.

La Procura di Paola che adesso assumerà le decisioni necessarie, prima fra tutte il sequestro della salma per gli esami autoptici necessari per chiarire le cause del decesso improvviso.