Minibus travolto da treno in Romania: morta donna residente nel catanzarese, grave la figlia

Un tragico incidente ferroviario avvenuto in una zona di campagna della città di Urisor, in Romania, è costato la vita ad una donna 40enne residente da anni a Sellia Marina, nel catanzarese. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche la figlioletta della donna, una bimba di 10 anni, che versa in gravi condizioni.

La donna e la piccola erano andate in Romania per trovare i parenti e viaggiavano su un minibus che è stato centrato in pieno da un treno nei pressi di un passaggio a livello. In seguito alla tragedia, l’autista del mezzo è stato arrestato poiché trasportava più persone di quelle autorizzate.

Dolore e sgomento nella cittadina catanzarese dove la donna e la bambina si erano ben integrate e partecipavano alla vita sociale con il resto della faglia.