Elisoccorso a Cosenza, l’Asp precisa: “in corso controlli per messa in servizio dell’elicottero”

In seguito alle polemiche nate sul servizio di Elisoccorso a Cosenza, l’Asp non resta in silenzio e precisa in una nota che “il servizio continua costantemente ad essere monitorato”.

La stessa Azienda Sanitaria fa sapere “già nella mattinata di ieri era giunto il riscontro dalla RTI ELITALIANA alla nota prodotta dal Commissario Straordinario dott. Vincenzo La Regina che ribadiva alla società di ossequiare l’impegno al ripristino del servizio. La RTI ELITALIANA – si legge nel comunicato - scusandosi per l’ulteriore e imprevedibile contrattempo, evidenziava che, a causa di difficoltà burocratiche ad interagire con l’ENAC, restavano ritardate le relative pratiche per l’inserimento dell’elicottero che pertanto non era possibile riprendere l’operatività sulla base di Cosenza per come formalmente precedentemente garantito per il 17 agosto”.

“Oggi, anche a seguito dell’incessante sollecitazione della Struttura Commissariale di Viale degli Alimena finalizzata a velocizzare al massimo le procedure, - precisano ancora dall’Asp cosentina - è giunta notizia che sono in corso i controlli operati dall’ Ente Nazionale per l’Aviazione Civile per le prescritte attività propedeutiche alla messa in servizio dell’elicottero.”