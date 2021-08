Incendi. In 24 ore 215 interventi: fiamme minacciano camping nel crotonese

Proseguono le operazioni di soccorso a seguito degli incendi di vegetazione che da diversi giorni interessano gran parte del territorio regionale.

Sono diverse le squadre dei Vigili del Fuoco che sono tuttora impegnate a fronteggiare i numerosi roghi divampati sia sulle aree litoranee sia sulle zone di montagna. Nelle ultime 24 ore sono stati effettuati oltre 215 interventi.

Di particolare rilevanza un intervento messo in atto nel comune di Isola di Capo Rizzuto, contrada Sovereto, per l’incendio di una pineta. Le fiamme si sono avvicinate ad un camping e si è resa necessaria l’evacuazione di 30 persone. Sul posto hanno operato per tutta la notte tre squadre con sei mezzi.

Solo stamani il rogo è stato messo sotto controllo.

Inoltre, dalle prime luci dell'alba opera un direttore operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco per il coordinamento di una squadra di terra ed un canadair CAN14 impiegati per lo spegnimento degli ultimi focolai.

Gli ospiti del Camping sono rientrati e, fortunatamente, non si registra nessun danno a persone.