Tragica scoperta nel vibonese: ritrovato il corpo carbonizzato di un pensionato

La Calabria si trova a vivere un triste risveglio a causa degli incendi che continuano a creare danni e mietere vittime.

Potrebbe essere questo il caso del corpo senza vita di un uomo di 78 anni ritrovato nella tarda serata di ieri nelle campagne di Acquaro, nel vibonese.

La tragica scoperta è avvenuta poco dopo le 22, quando i familiari della vittima – non vedendola rincasare - si sono recati in un terreno di sua proprietà ed hanno trovato il corpo esamine e in parte carbonizzato.

L'anziano, nel pomeriggio di ieri, si era recato nel fondo dopo aver notato del fumo. Secondo una prima ipotesi, nel tentativo di spegnere il rogo sarebbe stato raggiunto dalle fiamme e non avrebbe dunque avuto scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Arena e il medico legale per un primo esame esterno del cadavere.