Appartamento in fiamme a Crotone: evacuato l’intero stabile

Un incendio è divampato poco dopo le ore 16:30 in un appartamento situato al 5’ piano di un palazzo di Via Saffo a Crotone. Attimi di panico tra gli inquilini dello stabile che, in via precauzionale, sono stati allontanati dalle proprie abitazioni.

Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando cittadino che sta tutt’ora operando per domare l’incendio.

Al momento sono sconosciute le cause che hanno scatenato il rogo e, fortunatamente, non si registrano feriti.