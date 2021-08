Covid. Riesplodono i contagi dopo Ferragosto: +201 nuovi positivi e 3 morti

Cambiano ancora in modo turbinoso i numeri del bollettino sull’andamento del contagio da Covid in Calabria. Se nella giornata di ieri si è tenuto conto del ferragosto e dei 1.162 tamponi eseguiti (QUI I DETTAGLI), oggi la situazione è completamente diversa con ben 3.254 test eseguiti e 201 nuovi positivi riscontrati.

Il maggior aumento di positivi si riscontra ancora nella provincia di Reggio Calabria, dove si registrano 75 nuovi casi, seguita dalle provincie di Cosenza (+45), Crotone (+29), Catanzaro (+22 ), di Vibo Valentia (+1). Sono invece 29 i casi riportati da altre regioni.

Purtroppo oggi si registrano anche tre decessi nel cosentino, di cui uno registrato nelle scorse ore e altri due comunicati dall'Asp in ritardo. Ad oggi totale dei morti da o per il coronavirus è di 1.279 dall’esplosione della pandemia. Sono invece 74.000 i casi totali di Sars-CoV-2 riscontrati nella regione.

I guariti delle ultime ore sono 209, mentre il totale delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid sono 69.319. Gli attuali positivi sono in tutto 3.402 (-11).

Per quanto riguarda i ricoveri, nei reparti ordinari vengono curate 110 persone. Qui si registra oggi un nuovo ingresso e altri 4 nuovi pazienti sono statti invece ricoverati in terapia intensiva, dove si trovano in tutto 11 persone. In isolamento domiciliare si trovano 3.281 persone (-16).

(Notizia in aggiornamento)