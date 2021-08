Incidente nel cosentino: il bilancio è di tre feriti

È di tre feriti il bilancio di un altro incidente avvenuto questa volta nel pomeriggio di oggi sulla strada 283 “Delle Terme Luigiane”.

Il sinistro, verificatosi al km 5,700, all’altezza del territorio comunale di Guardia Piemontese, ha coinvolto due autovetture. I malcapitati sono stati affidati ai sanitari del 118 per le cure del caso.

Presenti sul posto le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della viabilità e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile. Il traffico è provvisoriamente deviato sulla viabilità limitrofa con indicazioni in loco.