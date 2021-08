Domanda Unica e Psr: sbloccati circa 27 milioni di euro a sostegno degli agricoltori

L’organismo pagatore regionale Arcea, in stretta sinergia con il dipartimento Agricoltura, ha liquidato tre nuovi decreti – due relativi al Programma di sviluppo rurale, uno alla Domanda unica – immettendo nel comparto agroalimentare e forestale regionale, complessivamente, quasi 27 milioni (26.859.093,2).

PSR

Per quanto riguarda il Psr, sono andati in pagamento i kit decreto n. 116 e n. 117: attraverso il primo, 387 beneficiari di misure sia a superficie che strutturali, hanno ricevuto, in totale, oltre 11 milioni di euro (11.057.172,97).

Gli investimenti finanziati, in particolare, riguardano il Pacchetto giovani; la misura 4 “Investimenti in immobilizzazioni materiali”; la misura 6 “Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese”; la misura 21 relativa al sostegno temporaneo eccezionale a favore degli agricoltori e pmi particolarmente colpiti dalla crisi di Covid-19; la misura 19 a sostegno dei Gal; la misura 1 relativa al trasferimento di conoscenze e azioni di informazione; la misura 16 “Cooperazione”; l’intervento 7.3.2 “Interventi per la crescita digitale nelle aree rurali”; il comparto della forestazione (misura 8); la misura 20 (assistenza tecnica al Psr) e, infine, le misure a superficie (Pagamenti agro-climatico-ambientali, Indennità compensative e Agricoltura biologica), insieme al Benessere degli animali. Il decreto n. 115 del Psr era stato liquidato un mese addietro, per un importo di 6 milioni e mezzo, con i quali sono stati finanziate le misure a superficie, i progetti dei Gal e la misura Covid. Con il decreto 117, invece, sono stati erogati 1.548.898,52 euro in favore di 26 beneficiari delle misure 4 e 6 e dell’intervento 8.1.1. “Imboschimento e creazione di aree boscate”.

DOMANDA UNICA

Per quanto concerne la Domanda unica, infine, in sole tre settimane sono stati elaborati e mandati in pagamento ben quattro decreti. Con l’ultimo, il n.14, saranno 1.444 gli agricoltori che riceveranno 14.253.021,87 euro, per un importo complessivo erogato di Du in questo lasso di tempo, di oltre 65 milioni (65.369.135).

GALLO: «SCELTA PRIORITARIA»

Riepilogando, le risorse concesse al comparto agricolo dalla Regione Calabria da marzo 2020 a oggi ammontano a oltre 427 milioni.

«Numeri importanti – commenta l’assessore regionale all’Agricoltura, Gianluca Gallo – che dimostrano come il settore primario sia tra le priorità delle scelte strategiche regionali e del lavoro del dipartimento e di Arcea».