Ferragosto di controlli nell’alto tirreno cosentino: arrestato borseggiatore

I Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno insensificato i controlli nell’arco tirreno compreso tra i comuni di Tortora e Bonifati, in vista dell’aumento delle presenze per il ponte di Ferragosto. Numerose pattuglie sono state impegnate in attività di controllo lungo tutte le fasce orarie, in particolare nel corso della notte.

Identificate 280 persone e controllati 180 veicoli. Sequestrati 2 mezzi, mentre 6 sono stati posti in fermo amministrativo. Ritirate 4 patenti e sanzionate 25 contravvenzioni al codice della strada. Ma non solo: l’attività dei Carabinieri si è incentrata anche sulle zone della movia. Sanzionati 3 locali per il mancato rispetto della normativa anti-contagio, mentre tra i vari avventori sono stati individuati 2 soggetti portatori di armi abusive, 1 soggetto evaso dai domiciliari e 2 giovani in possesso di modiche quantità di marijuana ed hashish. Svolti innumerevoli test dell’etilometro per prevenire la guida in stato di ebbrezza.

Effettuato inoltre un arresto nel comune di Praia a Mare, dove un quarantenne pregiudicato di Castrovillari è stato individuato dopo aver rubato una borsa. In particolare l’uomo aveva notato la presenza di una borsa incustodita in un’auto, e dopo aver frantumato il finestrino per rubarla ha tentato la fuga. È stato fermato dopo pochi metri dai militari, che hanno recuperato la refurtiva per riconsegnarla alla legittima proprietaria.