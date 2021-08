Acqua gratis per campi, bestiame e pure marijuana: allacci abusivi scoperti nel crotonese

Proseguono in tutta la provincia crotonese i controlli da parte dei Carabinieri del Comando Provinciale di Crotone, al fine di individuare gli allacci abusivi alla rete idrica. Scandagliate nel corso della settimana diverse località montane – collegate alla condotta idrica di Cardoneto – e scoperti numerosi collegamenti illegali che hanno contribuito, nelle scorse settimane, alla carenza idrica del circondario.

A Savelli, in località Tavolara, un allaccio abusivo ha condotto i militari in un terreno agricolo, irrigato con acqua sottratta all’uso civile. A Belvedere Spinello invece, la rete idrica abusiva terminava in un allevamento di bovini. Entrambi i proprietari sono stati denunciati per furto aggravato.

Deve aver destato una certa sorpresa invece il ritrovamento avvenuto a Casabona, dove la condotta abusiva veniva impiegata per irrigare una piantagione di canapa indiana: 136 piante messe a dimora nel terreno, e nutrite con un sistema di irrigazione che attingeva abusivamente dalla rete. A rendere ancor più straniante la situazione, l’aver colto in flagranza di reato un quarantaseienne del posto mentre annaffiava le piante: si tratterebbe di un impiegato comunale del medesimo comune.

Infine, a Torre Melissa i militari sono intervenuti assieme a personale Sorical dopo la scoperta di una manomissione presso un serbatoio di acqua, che ha permesso di aumentare indebitamente la portata idrica nel comune.

I Carabinieri annunciano nuovi controlli nei prossimi giorni, al fine di arginare “la piaga dei privilegi illeciti di acqua”.