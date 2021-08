Fascicolo Sanitario Elettronico, disponibile (parzialmente) anche in Calabria

Da pochi giorni è disponibile in tutta Italia il nuovo Fascicolo Sanitario Elettronico, che permette a tutti i cittadini di digitalizzare la propria cartella clinica ed avere così uno storico di referti, prescrizioni, visite ed, in ultimo, gestire i propri green pass. In pochi giorni sono stati digitalizzati, in tutta Italia, oltre 300 milioni di referti, mentre i profili attivi risultano essere oltre 57 milioni.

Il servizio è attivo in tutte le Regioni italiane, compresa la Calabria (QUI) dove però il sistema è in funzione in “regime di sussidiarietà”. Tale condizione si registra solo in Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, dove una parte dei servizi sono erogati attraverso l’Infrastruttura Nazionale di Interoperabilità e non dalle Regioni.