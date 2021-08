Il sindaco di Cinquefrondi contro Salvini: “Smetta di prendere in giro la Calabria”

Michele Conia

“Ho ricevuto l’invito ufficiale per un incontro istituzionale dell’onorevole Matteo Salvini con i sindaci dei comuni del Parco dell’Aspromonte e con le ‘varie autorità competenti’ per discutere dell’emergenza incendi. Un incontro organizzato in una pubblica piazza in pieno tour elettorale, il vero motivo per cui l’onorevole si trova in Calabria”. Così il sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.

“Questo modus operandi è inaccettabile e al limite della democrazia: gli incontri istituzionali devono svolgersi nelle sedi istituzionali e non nelle piazze, che sono libere da qualsiasi colore o identità politica e tali devono rimanere” continua il primo cittadino. “Non si può continuare ad offendere con questo inqualificabile opportunismo la dignità dei calabresi e delle calabresi, che meritano un serio impegno per la rinascita della loro terra e non campagne elettorali farlocche mascherate da finto impegno istituzionale” conclude.