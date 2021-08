Aspromonte, arriva Salvini: in centinaia lo accolgono a Gambarie

“Un incontro di grande importanza e che vedrà la presenza della Lega per un sostegno reale delle comunità e dei territori”. Così il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno, che ieri, assieme alla consigliera regionale Tilde Minasi ed al referente di partito reggino Franco Recupero, ha accompagnato la visita di Matteo Salvini nei luoghi colpiti dall’incendio in Aspromonte.

Visita che ha radunato “centinaia di persone” che “hanno stretto il leader della Lega che si è portato a Gambarie per comprendere quanto accaduto e per offrire sostegno, solidarietà e vicinanza sia alle famiglie che hanno perso i propri cari e sia alle comunità che oggi hanno bisogno di vero e concreto aiuto”.

“Allo stesso tempo, i sindaci presenti hanno evidenziato le pesanti difficoltà della popolazione e dei piccoli imprenditori agricoli che hanno subito la distruzione delle proprie aziende ed ora non hanno nemmeno la possibilità di acquistare il fieno necessario per sfamare gli animali salvati”. Il leader del carroccio ha assicurato che la Regione non verrà lasciata da sola, ed ha chiesto un tavolo tecnico per definire le operazioni da intraprendere.