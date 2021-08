Elezioni a Cotronei. Guarascio (Fdi): “Bene Cdx unito ma nessuna fuga in avanti”

Andrea Guarascio

“Fratelli d’Italia guarda con favore a Cotronei, come in tutte le realtà territoriali, a progetti politici che prevedano un centrodestra unito”. Così il referente di Fratelli d’Italia a Cotronei, Andrea Guarascio.

“In una competizione amministrativa come quella di Cotronei, è inevitabile che si debba guardare ad un progetto che vada oltre il centrodestra nazionale e che guardi anche a soggetti della società civile non schierati o a movimenti civici” afferma il referente. “Fratelli d’Italia non nega di aver intrapreso una trattativa con gli alleati di Lega e Forza Italia e che il nome di Francesco Tedesco non solo sia stato tra quelli proposti ma che possa anche esser un nome spendibile”.

“Tuttavia, l’ansia di voler ufficializzare una candidatura prima che siano convocati gli iscritti di Fdi, e soprattutto prima che sia definito il ruolo di Fdi e ancor di più quale sia il perimetro entro il quale allargare il progetto politico, sono aspetti che dovevano, e debbono, essere tenuti in considerazione e risolti prima di una qualsiasi uscita pubblica” ribadisce Guarascio.

“Manifestare un si di massima ad un progetto e chiedere qualche giorno di attesa (anche in considerazione delle ferie di agosto) per discuterne all’interno del partito e per riportare la posizione ufficiale del partito stesso è un approccio maturo e serio” conclude. “Si ribadisce che Fdi non ha alcuna preclusione nei confronti degli alleati, né tanto meno nei confronti di Tedesco ma chiede che ci siano quella chiarezza e quella trasparenza necessarie per costruire un progetto politico vincente”.