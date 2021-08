Vibo valentia, incidente in centro: un ferito

Non sarebbe in gravi condizioni la donna rimasta coinvolta e ferita in un incidente stradale avvenuto nella pomeriggio di oggi a Vibo Valentia, in pieno centro. L'impatto tra due veicoli è avvenuto dei pressi di un trafficato incrocio, coinvolgendo solo i rispettivi guidatori.

La donna, rimasta ferita in modo lieve e prontamente soccorsa dai sanitari del 118, è stata trasportata in ospedale per ulteriori accertamenti. Illeso invece il giovane alla guida dell'altro mezzo. Sul posto anche la Polizia al fine di accertare la dinamica del sinistro.