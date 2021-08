In auto con un’arma tenta la fuga lungo la A2: inseguito e arrestato

Questo browser non supporta la riproduzione dei video

Fine settimana movimentato per le forze dell’ordine nel vibonese, dove i massicci controlli disposti per Ferragosto dalla Procura di Vibo Valentia hanno visto impegnati i Carabinieri in attività sul territorio volte al contrasto dei più comuni fenomeni criminali.

Nel corso di uno di questi controlli, i militari di pattuglia presso lo svincolo autostradale di Sant’Onofrio hanno notato l’andatura sospetta di un’automobilista, che ha effettuato alcune manovre per imboccare repentinamente l’autostrada A2.

Atteggiamento che ha fatto scattare il campanello d’allarme, facendo nascere un breve inseguimento. L’uomo alla guida è stato infatti fermato poco dopo lungo l’autostrada, mentre procedeva in direzione Salerno, sulla corsia di emergenza.

Perquisito il mezzo è stato trovato con una pistola clandestina calibro 7.65 con annessi 20 proiettili, avvolti in un panno nascosto in un foro ricavato nel portaoggetti. Per l’uomo inevitabile l’arresto per detenzione di arma clandestina.

Le attività di controllo, eseguite durante il ferragosto dai Carabinieri del comando provinciale del capoluogo napitino, sono stati finalizzati proprio a “disarmare” chi troppo spesso, anche per futili motivi o banali litigi, decide di farsi giustizia da sé e si inseriscono nell’ambito di quanto auspicato in sede di Comitato per l’Ordine e Sicurezza Pubblica dal Prefetto Roberta Lulli.