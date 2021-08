Siano, il sindaco Abramo visita la pineta: “Distrutta solo in parte”

“Solo una piccola parte dei 280 ettari, su cui si estende la pineta è stata colpita dai roghi, mentre l'area più centrale, dai sentieri fino al bellissimo laghetto, è stata risparmiata dagli incendi. Quello che è successo alla pineta ci addolora tutti, ma ci rincuora sapere che la stragrande parte del polmone verde sia ancora intatta”. È quanto affermato dal primo cittadino di Catanzaro, Sergio Abramo, che questa mattina ha svolto un sopralluogo presso la pineta di Siano.

“È da qui che vogliamo ripartire subito, procedendo in tempi brevi con un censimento degli alberi pericolanti, che dovranno essere abbattuti, e le nuove piantumazioni, da effettuare entro novembre attraverso una progettazione specifica grazie al supporto di Calabria Verde e degli agronomi” spiega il sindaco ai microfoni dell’Ansa. “Al tempo stesso, si dovranno assicurare i necessari interventi di messa in sicurezza, per scongiurare ogni eventuale rischio con l'arrivo delle piogge. Non abbasseremo la guardia, affinché quanto successo non possa più ripetersi”.