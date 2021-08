Covid, crollo dei tamponi a Ferragosto: 95 nuovi casi ed 1 decesso

Diminuiscono drasticamente i tamponi processati nelle ultime 24 ore, e così anche i nuovi casi di covid scoperti in Calabria. Secondo l’odierno bollettino, a fronte di appena 1.162 tamponi si sono scoperti 95 nuovi positivi, mentre si è registrato, purtroppo, 1 decesso.

La quasi totalità dei casi è stata individuata nella provincia di Reggio Calabria (+70), seguita dlla provincia di Crotone (+11), di Cosenza e di Catanzaro (entrambi +2), mentre non si registra alcun caso nel vibonese (+0). I restanti casi sono provenient da altre regioni (+10). Processati complessivamente 1 milione e 35.003 tamponi, con un tasso di positività all’8,18%.

I DATI PER PROVINCIA

I casi di Covid fin qui accertati in Calabria, comprese le guarigioni sopraggiunte nel frattempo, e suddivisi per ogni singola provincia sono i seguenti:

Nel reggino, i positivi al covid rilevati sono 25.111 (+70), mentre i casi attivi sono 1.519. Di questi: 1.478 in isolamento, 39 in reparto e 2 in rianimazione. Complessivamente, sono 23.245 i guariti e 347 i decessi.

Nel crotonese, i casi riscontrati sono 7.040 (+11) e gli attivi sono 273. Di questi: 268 si trovano in isolamento, 5 in reparto e nessuno in rianimazione. Complessivamente, sono 6.665 i guariti e 102 i deceduti.

Nel cosentino, i positivi riscontrati salgono a 24.370 (+2), mentre i casi attivi sono 929. Di questi, 888 sono in isolamento, 38 in reparto e 3 in rianimazione. Complessivamente, si registrano 22.857 guariti e 584 decessi.

Nel catanzarese, i contagi accertati finora sono 10.683 (+2), mentre i casi attivi 265. Di questi, 248 in isolamento, 16 in reparto ed 1 in rianimazione. Complessivamente, sono guariti 10.271 pazienti e ne sono deceduti 147.

Nel vibonese, infine, i casi covid rimangono 5.825 (+0) mentre gli attivi sono 198. Di questi: 192 si trovano in isolamento, 5 in reparto ed 1 in terapia intensiva. Complessivamente, sono 5.535 i pazienti guariti e 92 i deceduti.