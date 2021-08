Morte Gino Strada, il Prc: “Intitolargli vie ed aule universitarie”

Gino Strada

Si appella “ai Sindaci della Calabria” la segreteria regionale del Partito della Rifondazione Comunista, che chiede “intitolare vie e aule a Gino Strada”. “Medico, attivista e fondatore di Emergency, con cui ha curato milioni di persone nelle zone di guerra e nelle emergenze in tutto il mondo, ha incarnato i più alti valori di umanità e solidarietà nonché i principi cardine della nostra Costituzione”.

“Il suo operato ha lasciato il segno anche nella nostra Regione, ad esempio con l'ambulatorio Emergency di Polistena e il contributo dato durante l'emergenza Covid” ricordano dal Prc. “Una figura che va assolutamente ricordata giorno per giorno per non disperdere la grande eredità che ci lascia”.

“Per questo lanciamo una nostra proposta ai Sindaci della Calabria di intitolargli una via, chiedendo una deroga ai Prefetti trattandosi di personalità scomparsa da meno di dieci anni, e ai tre Rettori di intitolargli un’aula delle Università di Arcavcata, Catanzaro e Reggio Calabria” concludono.