Ferragosto al sicuro lungo la Costa degli Dei, multe e sanzioni della Cp

Controlli della Capitaneria di porto lungo la Costa degli Dei. Durante i controlli sul demanio marittimo dalle pattuglie terrestri, i militari hanno comminato diverse sanzioni per inosservanza delle disposizioni dell’ordinanza sulla sicurezza balneare e delle ordinanze balneari dei Comuni.

Sanzioni per i titolari di diverse strutture balneari di Ricadi, Zambrone e Tropea che, a vario titolo, hanno violato le norme che disciplinano la sicurezza della balneazione e della navigazione.

Inoltre, nell’ambito dei servizi di vigilanza demaniale in località Bordila a Parghelia, sono stati elevati quattro verbali amministrativi per violazione delle norme che disciplinano l’uso del demanio marittimo e denunciato il titolare di una struttura ricettiva alla Procura della Repubblica per occupazione abusiva di demanio marittimo.

Venerdì notte, i militari di Pizzo, con la Polizia Locale, hanno sequestrato più di 270 attrezzature balneari posizionate abusivamente sulla spiaggia di Pizzo, in totale violazione delle norme sulla libera fruizione del demanio marittimo.

Gli equipaggi delle motovedette hanno sanzionato diverse persone, tra conduttori di barche e acquascooter che, in violazione ai limiti imposti dall’ordinanza di sicurezza balneare, transitavano nelle fasce di mare riservate alla balneazione. I militari hanno inoltre multato una società di Tropea, per aver organizzato escursioni marine lungo la “Costa degli Dei” con una barca sulla quale hanno “ospitato” più persone del dovuto.

In tutto le multe fatte ammontato a 8.836 euro, mentre hanno restituito alla libera fruizione della collettività oltre 1000 metri quadrati di spiagge.