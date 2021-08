Controlli di Ferragosto sul litorale catanzarese, multe e denunce

Multe e denunce nel Catanzarese dove i carabinieri hanno effettuato dei controlli sul litorale: i militari di Lamezia Terme hanno così controllato oltre 250 persone e 100 veicoli.

Nel dettaglio, a Nocera Terinese, a seguito di un incidente, una persona è risultata ubriaca alla guida. Il sinistro ha solo causato danni ai mezzi.

Altre 20 sanzioni sono state comminate invece per violazioni al codice della strada tra divieti di soste, sorpassi non consentiti ed irregolarità varie.

A Gizzeria, nel corso di un controllo, un uomo originario di Lamezia Terme è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, essendo stato trovato con 30 grammi di droga e denaro contante.

I militari sono stati inoltre impegnati nei controlli ai locali della movida per verificare il possesso dei green pass, anche su richiesta degli stessi titolari.

Numerose le chiamate giunte infatti al 112 chiedendo ausilio o soccorso anche per gli incendi che si sono sviluppati sul territorio.

A Sellia Marina i militari hanno controllato circa trecento persone, in alcuni casi trovati con strumenti atti ad offendere e con stupefacente.

Tra questi anche due automobilisti che, oltre alla segnalazione amministrativa al Prefetto, hanno subito il ritiro della patente di guida.

Il monitoraggio ha riguardato anche le aree della Presila. L’attività si aggiunge a quella effettuata nei giorni scorsi svolta con l’ausilio di reparti specializzati e della Polizie Locali, con cui sono state accertate violazioni amministrative nei confronti di tre lidi e a seguito delle quali hanno liberato spiagge da oltre 300 ombrelloni e 200 sdraio abbandonati sull’arenile.

I carabinieri di Soverato, nell’ambito del “piano di controllo del territorio”, hanno vigilato nei luoghi della movida per verificare il rispetto delle norme anti Covid.

Particolare attenzione è stata riservata a discoteche, locali di intrattenimento e lidi per accertare se le attività fossero in possesso delle dovute autorizzazioni, la presenza di lavoratori in nero ed evitare la propagazione del virus Covid-19.

I servizi sono stati garantiti mediante l’impiego di 80 Carabinieri delle dipendenti Stazioni e del Nucleo Operativo e Radiomobile, con la collaborazione dell’Arpacal e dell’Asp di Catanzaro nonché del personale specializzato dell’Arma, (Nucleo Ispettorato del Lavoro e Nucleo Antisofisticazioni e Sanità)

I controlli hanno permesso di scoprire due lavoratori in nero ed elevare multe per un totale di 30 mila euro. Numerosi sono stati i locali sanzionati con 400 euro di multa e la chiusura di 5 giorni. Nei locali i militari hanno scoperto diversi clienti senza mascherina e assembrati.

La notte di Ferragosto è stato inoltre multato il titolare di una discoteca del Soveratese dal momento che non era in possesso delle autorizzazioni per l’apertura dell’esercizio commerciale.

Sanzioni per oltre 20 mila euro, poi, nei confronti di attività commerciali che hanno venduto alcool sia ai minori che dopo l’orario consentito.

I militari, ancora, hanno controllato circa 360 persone e 125 veicoli. Comminate 25 sanzioni per violazioni al codice della strada; ritirate due patenti di guida a persone sorprese alla guida in stato d’ebbrezza. Inoltre sono state eseguite 8 perquisizioni personali e 4 veicolari.