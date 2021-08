Ferragosto di controlli nella piana: due denunce e 23 multe

Due denunce e 20 verbali nella piana di Gioia Tauro dove i carabinieri hanno effettuato diversi controlli nel week end di Ferragosto appena trascorso.

Per tutto il fine settimana, 43 pattuglie, per un totale di 86 militari, sono state impegnate sul territorio. A Rosarno, così, è stato notato un pregiudicato che, sottoposto alla sorveglianza speciale, era a parlare con altri due pregiudicati. Per lui inevitabile la denuncia.

Sempre a Rosarno i carabinieri hanno perquisito un veicolo con quattro persone a bordo. Il conducente, calabrese di origine ma residente nel nord Italia, è stato trovato in possesso di un coltello e per questo deferito, mentre l’arma è stata sequestrata.

Inoltre, tra San Ferdinando e Gioia Tauro, i militari hanno fermato e controllato 65 veicoli e 105 persone, elevando 23 multe per violazioni al codice della strada per un importo totale di 1.431 euro.