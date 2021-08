Controlli di Ferragosto: otto denunce, positivo al covid pizzicato fuori casa

Ammonta ad otto il numero di persone denunciate nel Reggino durante i controlli eseguiti dai carabinieri della stazione locale nel corso dello scorso Ferragosto.

I militari di Taurianova, Cittanova e della Sezione Radiomobile, hanno infatti deferito per guida in stato di ebbrezza quattro soggetti, tra i 34 e 68 anni, fermati alla guida ubriachi. Sottoposti agli accertamenti, sono risultati positivi con valori fino a 6 volte il limite consentito.

Inoltre, un 46enne di Cittanova è stato sorpreso alla guida sotto l’effetto di stupefacenti e trovato con tre involucri con residui di cocaina, da poco consumata.

A tutti e cinque i denunciati sono state ritirate le rispettive patenti e dovranno anche pagare multe per diverse migliaia di euro.

I Carabinieri di San Giorgio Morgeto, invece, hanno fermato in strada un 32enne che, perquisito, è stato trovato in possesso, e senza giustificato motivo, di un coltello a serramanico di 11 centimetri. L’arma è stata sequestrata e l’uomo denunciato per porto abusivo di armi.

Nel corso di altri controlli i militari hanno deferito anche un 34enne di Taurianova per aver violato l’obbligo di dimora con divieto di uscire nelle ore notturne: i carabinieri non lo hanno trovato in casa durante una verifica.

Nell’ambito delle attività per il contenimento del contagio, i Carabinieri di Cinquefrondi hanno controllato un 38enne che, positivo al Covid-19 e di fatto sottoposto ad isolamento domiciliare, era a passeggio per la cittadina incurante dei rischi per la salute dei suoi concittadini. L’uomo è stato riportato a casa e segnalato all’autorità giudiziaria.

I Carabinieri di Cittanova hanno denunciato invece un 58enne del posto per furto aggravato di acqua. In particolare i militari, con il supporto della Polizia Municipale e dei tecnici del Comune, hanno scoperto un allaccio abusivo alla rete pubblica, non tracciabile, realizzato per usi privati. L’uomo, nel corso dell’intervento, ha anche tentato di nascondere i tubi, ma è stato visto e fermato.

I militari di Taurianova sono stati impegnati anche nei controlli per impedire incendi boschivi, supportando le squadre di soccorso intervenute sullo Zomaro e perlustrando il territorio di competenza, anche per individuare e segnalare ai vigili del fuoco focolai prima della loro propagazione.

Al termine del servizio, nel complesso e nel solo fine settimana appena trascorso, i Carabinieri hanno dunque fermato oltre 800 persone e 350 mezzi, controllato 89 esercizi commerciali ed elevato sanzioni amministrative per oltre 7mila euro.