Cetraro. Peppe Voltarelli canta per Lilli

Peppe Voltarelli

Peppe Voltarelli canta per Lilli. Anzi canta ancora. Dopo la serata del 2016 che si è svolta a Camigliatello, il cantautore cosentino porterà in scena il suo ultimo lavoro: disco-libro “Planetario”, pubblicato in Italia da Squilibri Editore a maggio del 2021.

Lo spettacolo, che si terrà il 18 agosto alle 21 nel Porto turistico di Cetraro, è stato promosso dalla Fondazione Lilli Furnaro. I proventi del concerto saranno devoluti alla ricerca sul cancro.

Attivo dal 1994 come fondatore, voce e leader de “Il Parto delle Nuvole Pesanti”, band di culto del new folk italiano, da solista ha pubblicato cinque album in studio, nove live e quattro colonne sonore, aggiudicandosi per due volte la prestigiosa Targa Tenco con “Ultima notte a Mala Strana” nel 2010 (come miglior album in dialetto) e con “Voltarelli canta Profazio” nel 2016 (miglior album da interprete).

È stato attore, protagonista e coautore del film “La vera leggenda di Tony Vilar” di Giuseppe Gagliardi, primo mockumentary italiano. Vanta collaborazioni con Claudio Lolli, Teresa De Sio, Sergio Cammariere, Bandabardò e Amy Denio. I suoi dischi sono pubblicati in Europa, Canada, Argentina e Stati Uniti.