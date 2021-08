Cultura, Caterina Chinnici a San Marco Argentano per una serata sulla legalità

Caterina Chinnici

“Percorsi di legalità” è questo il titolo dell’appuntamento in programma venerdì 20 agosto a San Marco Argentano e che vedrà la presenza di Caterina Chinnici, Europarlamentare e figlia del Giudice Rocco Chinnici.

“Sarà un onore ospitare nella nostra comunità Caterina Chinnici- commenta la sindaca, Virginia Mariotti, che ci parlerà del suo libro e, allo stesso tempo, ci arricchirà con la sua testimonianza. La legalità non può che essere il caposaldo del nostro futuro ed è per questo che ognuno di noi ha il dovere di dare il proprio contributo anche per onorare chi, come il giudice Rocco Chinnici, ha sacrificato la vita per una società migliore e libera da ogni forma di malaffare”.

L’appuntamento, in programma alle 18:30 presso la Villa Comunale “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, prevede i saluti istituzionali della sindaca, del Presidente della Commissione consiliare contro il fenomeno della 'ndrangheta, della corruzione e dell'illegalità diffusa e dell’Assessora alla Cultura Aquilina Mileti. A seguire il dialogo tra lo scrittore Antonio Modaffari e Chinnici.