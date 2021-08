Incendi. Salvini rinuncia all’inaugurazione e va in Aspromonte: “Vicino alle famiglie delle vittime”

Matteo Salvini ha rinunciato all’inaugurazione della sede della Lega di Rosarno: la cerimonia, prevista per oggi alle 17, è stata infatti annullata così da consentire al segretario del Carroccio di andare in Aspromonte, dove per giorni gli incendi hanno letteralmente devastato l’area, distruggendo alberi e arbusti.

Questo pomeriggio, come è stato ufficializzato dalla organizzazione, Salvini visiterà “le zone maggiormente disastrate” per “esprimere vicinanza e cordoglio alle famiglie delle vittime degli incendi, oltre che incontrare, per ringraziarli e sostenerli, i sindaci del territorio, gli imprenditori che hanno perso le proprie aziende, la protezione civile, i volontari, l’esercito e tutti coloro che hanno consentito di limitare i danni ed evitare l’ecatombe”.