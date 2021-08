Un’altra vita spezzata sulla 106, morto centauro di 31 anni a Montepaone

Foto di Basta vittime sulla 106

Ancora una vittima e ancora sulla statale 106. Dopo il decesso di tre ventenni ieri mattina nella Sibaritide (LEGGI), questo pomeriggio la vittima è un centauro di 31 anni.

Francesco Cannistrà, questo il suo nome, è deceduto a seguito di un incidente stradale avvenuto a Montepaone, nei pressi del centro commerciale Le Vele. Per cause in corso di accertamento Cannistrà, che era a bordo della sua moto, si è scontrato contro un’auto.

Il 31enne era molto noto in città, perchè socio e chef di una nota pizzeria.