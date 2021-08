Incendi boschivi: in Calabria nove richieste di intervento aereo

Ancora incendi in Calabria e ancora richieste di concorso aereo ricevute dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento. Oggi dalla Calabria sono partite 9 richieste, almeno stando ai dati della Protezione civile che comunica 44 interventi in tutto il paese.

Dieci richieste arrivano 10 dal Lazio, 7 dalla Sicilia, 6 dalla Campania, 4 dal Molise, 3 dalla Basilicata, 2 dall’Abruzzo, una ciascuna da Toscana, Umbria e Liguria.

Il lavoro dei piloti ha permesso di mettere sotto controllo o spegnere 13 roghi. Lo stesso non è capitato a sei roghi per i quali non è stato possibile assegnare mezzi aerei e le operazioni stanno procedendo via terra.