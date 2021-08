Covid, non si ferma la curva dei contagi. In 24 ore 250 nuovi casi e 2 decessi

Sono 250 i nuovi positivi da Covid-19 e due i decessi (entrambi nel Cosentino) registrati nel bollettino di oggi, domenica 15 agosto. Dunque un aumento rispetto a ieri, quando i nuovi casi sono stati 237 (QUI).



La maggior parte dei casi si registra nel Reggino, dove i nuovi positivi sono 114, seguono Cosenza (+87), Vibo Valentia (+32), Catanzaro (+6), Crotone (+1). I nuovi pazienti affetti da coronavirus e provenienti da altre regione sono invece 10.

Dati, quelli dei nuovi positivi emersi a seguito dei 2.443 tamponi effettuati e processati nelle ultime 24 ore.

Da inizio pandemia le persone che hanno contratto il Sars-CoV-2 sono state 73.704, mentre il totale dei decessi è stato 1.275. I guariti di oggi sono 231, mentre da febbraio le persone guarite sono 68.955. Gli attuali positivi sono in tutto 3.474 (+17).

Diminuisce, seppure di un posto letto, il numero dei pazienti ricoverati nei reparti ordinari, dove al momento sono 103. In terapia intensiva sono invece ricoverati 7 pazienti. In isolamento domiciliare si trovano 3.364 persone (+18).

I DATI PER PROVINCIA

Nel Reggino il computo totali di persone ammalate è 25.041, mentre nelle ultime 24 ore si sono ammalati in 114. Attualmente i casi attivi sono 1.541, di cui 34 ricoveri in reparto (+1); 2 in terapia intensiva; 1.505 in isolamento domiciliare (+68). I casi chiusi sono 23.500, di cui 23.153 guariti (+45); 357 deceduti. L'Asp di Reggio Calabria comunica 117 nuovi soggetti positivi di cui 3 residenti fuori regione.

Nel Cosentino i nuovi positivi sono 87, mentre da inizio pandemia il totale ha raggiunto quota 24.368. Attualmente i casi attivi sono 955, di cui 39 ricoveri in reparto (-1); 3 in terapia intensiva; 913 in isolamento domiciliare (-70). I casi chiusi sono 23.413, di cui 22.830 guariti (+156); 583 deceduti (+2). L'Asp di Cosenza comunica 94 nuovi soggetti positivi di cui 7 residenti fuori regione.

Nel Catanzarese il bilancio dei contagi è 10.681, mentre i casi di oggi sono 6. Attualmente i casi attivi sono 281, di cui 15 ricoveri in reparto (-1); 1 in terapia intensiva; 265 in isolamento domiciliare (+7). I casi chiusi sono 10.400, di cui 10.253 guariti; 147 deceduti.

Nel Crotonese oggi c’è un solo positivo, tuttavia da febbraio il totale dei malati è stato: 7.029. Attualmente i casi attivi sono 266, di cui 5 ricoveri in reparto; 0 in terapia intensiva; 261 in isolamento domiciliare (-14). I casi chiusi sono 6.763, di cui 6.661 guariti (+15); 102 deceduti.

Nel Vibonese dove, nell’ultima giornata si sono ammalati in 32, ma da inizio pandemia il computo totale è: 5.825. Attualmente i casi attivi sono 198, di cui 4 ricoveri in reparto; 1 in terapia intensiva; 193 in isolamento domiciliare (+22). I casi chiusi sono 5.627, di cui 5.535 guariti (+10); 92 deceduti.

Per quanto riguarda il dato delle persone che hanno contratto il Covid-19 e provengono da altra regione o stato oggi i nuovi positivi sono 10, per un totale di 760 casi. Gli attuali positivi sono 233, di cui 6 ricoverati in reparto, 227 in isolamento domiciliare. Le persone guarite sono 523 (+3), mentre i decessi sono 4.