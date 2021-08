Rientra dalla Germania per ferragosto con un daspo e viene arrestato dai Carabinieri

È rientrato dalla Germania per passare il ferragosto in Calabria, ma è stato arrestato dai carabinieri. È successo a un uomo che era stato raggiunto da un daspo perché riconosciuto colpevole dal Tribunale di Vibo Valentia dei disordini avvenuti nel corso delle partite della U.S. Vibonese durante la stagione 2015.

L’uomo è stato inoltre condannato, con lo stesso provvedimento, alla pena di un anno e 3 mesi di carcere. Tuttavia, invece di presentare un’istanza di misura alternativa, è andato in Germania.

Nel corso di un controllo, i carabinieri hanno scoperto che l’uomo era stato raggiunto dal daspo, ovvero dal divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive di ogni squadra e categoria, comprese le gare amichevoli, nonché quelle disputate dalla Nazionale Italiana, per la durata di due anni.