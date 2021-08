Isola Capo Rizzuto. Non apprezza il servizio di un ristorante, accoltella cameriere

Attimi di panico nella tarda serata di ieri in un ristorante di Isola Capo Rizzuto, dove un cliente ha accoltellato un cameriere dopo essersi ripetutamente e platealmente lamentato del cattivo servizio.

Situazione che poteva trasformarsi in tragedia, visto che il giovane cameriere è stato colpito da almeno tre fendenti, e trasportato d’urgenza all’ospedale di Crotone.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, grazie anche alle testimonianze degli altri avventori, l’uomo - originario di Isola Capo Rizzuto ma residente da anni in Lombardia - avrebbe iniziato ad inveire contro il personale ed il titolare del ristorante a causa del cattivo servizio offerto.

Parole che sono degenerate facendo perdere la calma al soggetto, che armato di coltello si è recato in cucina colpendo il giovane malcapitato, per poi darsi alla fuga.

Nel tentativo di impedire all’uomo di allontanarsi dal centro abitato, i Carabinieri hanno intensificiato i controlli “ad anello” bloccando tutte le strade di accesso al pese.

Nel corso della serata, l’uomo si è poi costituito presso la locale tenenza con il suo avvocato, e tratto in arresto per direttissima per tentato omicidio. Svolte le formalità di rito, è stato condotto presso il carcere di Crotone.