Ferragosto “infernale” sulle strade calabresi, un altro incidente sulla 106: cinque feriti

Ennesimo incidente lungo la Statale 106, avvenuto questa volta nel catanzarese in località Simeri Mare. Un’auto, per motivi ancora da accertare, avrebbe sbandato finendo fuori controllo.

Fortunatamente, il mezzo di grossa cilindrata stava transitando all’alba e dunque il sinistro non ha coinvolto altri veicoli.

Feriti in maniera non grave tutti e cinque gli occupanti, trasportati comunque in ospedale per una serie di accertamenti. Sul posto anche i Carabinieri per svolgere gli accertamenti del caso. Traffico rallentato in entrambi i sensi di marcia.