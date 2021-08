Ferragosto di fuoco: bollino rosso per caldo in 17 città

Se il mese di luglio è risultato essere il più caldo mai registrato fino ad oggi, ecco che anche la giornata di Ferragosto sarà ricordata per un primato: ben 17 città italiane con bollino rosso per il caldo, con temperature in ogni caso superiori ai 32 gradi nei restanti centri monitorati.

A sorpresa, la Calabria resta esclusa registrando “solo” il bollino arancione a Reggio Calabria. Massima allerta invece a Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Cagliari, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti, Roma, Trieste e Viterbo, attanagliate dal caldo già da ieri.

Atteso, comunque, un cambio già a partire dalle prossime ore. Sopratutto al centro nord sono previste piogge e temporali già a partire da domani, assieme ad un notevole calo della temperatura – fino a 10 gradi – per l’arrivo di un flusso d’aria fredda dal nord Europa. Discorso diverso invece per il centro sud e le Isole: li il caldo continuerà quasi indisturbato, concedendo al massimo un leggero abbassamento delle temperature e con un po’ di mare mosso.