Coppa Italia. Crotone-Brescia, torna lo spettacolo: esordio allo Scida per i Rossoblù “abbozzati”

Vrenna, Modesto e Ursino

A pieno calciomercato aperto, iniziano le competizioni ufficiali, che valgono punti importanti: Il Crotone gioca in casa col Brescia, per i 32mi di Coppa Italia. L’incontro si disputerà allo Scida, lunedì 16 agosto alle 17,45. La squadra lombarda, guidata da Filippo Inzaghi (ex Benevento), parte con l’idea che “bisogna vincere ad ogni costo”, almeno questa è la convinzione del nuovo tecnico, consapevole di aver a disposizione giocatori di qualità: “siamo il Brescia e dobbiamo partire col piede giusto”.





di Giuseppe Romano

Il messaggio lanciato dai biancazzurri è chiaro! Il Crotone ha colto la sfida, con la consapevolezza che, in questo primo impegno ufficiale, si riparte col debutto di Francesco Modesto, come allenatore, e tanti giocatori che la cadetteria non l’hanno mai frequentata: tanti esordi che richiedono il massimo impegno.

Il Crotone “è un cantiere aperto”, come dice mister Modesto: retrocesso in B, dopo un campionato di serie A, esaltante solo nella fase offensiva con Simy e Messias, il primo già in zona “firma” con la Salernitana; e Messias in attesa di una meritata sistemazione, anche lui nella massima serie.

Nella squadra calabrese sono state troppe le partenze e tantissimi i nuovi arrivi. Di positivo c’è che si gioca in casa, col pubblico, presente per accertare la vera forza di questo nuovo Crotone.

Modesto non nasconde le difficoltà, ma coinvolge tutti: “giocheremo in casa, che dovrà essere la nostra forza per tutto il campionato. I ragazzi saranno super carichi, perché si affronta una squadra molto forte e organizzata con l’allenatore nuovo e stimolante”.

Di certo vi è lo schieramento 3-5-2, già adottato nell’amichevole contro la vibonese: gioco veloce, passaggi di prima e linea d’attacco che arriva presto nell’area di rigore avversaria, mentre “si aspettano altri giocatori”, che il presidente, Gianni Vrenna, ha promesso di portare.

Si gioca contro la squadra di Inzaghi già avanti con la preparazione e la rosa già al completo.

Sono tante le squadre che mirano alla promozione, tra queste c’è anche il Crotone, ma “in questo momento occorre essere attenti, orgogliosi di esserci, e mirare ai tre punti stringendo i denti”.

La forza? Sarà il collettivo con qualche azione di qualità individuale, “che può dare la giocata giusta”. Ancora non si parla di leader, ma si è attenti al pubblico, che aspetta questo richiamo per essere trascinato verso questa grande e nuova avventura.