Tropea, intensificati i controlli contro lo spaccio: denunce e sanzioni

Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti non va in vacanza. Intensificati i controlli a Tropea e nel circondario, dove gli agenti della Questura di Vibo Valentia hanno effettuato verifiche nella notte tra mercoledì e giovedì, durati per tutta la notte.



A Tropea due uomini del posto sono stati trovati in possesso di 4 involucri contenenti complessivamente circa 1.6 grammi di cocaina. Entrambi sono stati denunciati a piede libero per detenzione ai fini di spaccio. A Drapia invece un uomo è stato trovato in possesso di un involucro contenente circa 4.2 grammi di marijuana, finendo sanzionato.

Complessivamente sono state identificate 91 persone e controllati 35 veicoli. Svolte 5 perquisizioni ed elevate 2 sanzioni per violazioni del codice della strada.